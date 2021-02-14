В ДТП во Владимирской области с автобусом и грузовиком погиб один человек
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«ДТП произошло около 05:30 мск на 145-м км трассы М7 в Собинском районе. По предварительной информации, автобус следовал из Чувашии в Москву. Произошло столкновение с большегрузом, после этого автобус наехал на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что «в результате аварии водитель автобуса — мужчина 1976 года рождения — погиб, двое пассажиров автобуса 1988 и 1990 годов рождения доставлены в медицинское учреждение».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом.