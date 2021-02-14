В ДТП во Владимирской области с автобусом и грузовиком погиб один человек

На федеральной трассе «Волга» в Собинском районе Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовая машина. В результате погиб водитель автобуса, пострадали двое пассажиров.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«ДТП произошло около 05:30 мск на 145-м км трассы М7 в Собинском районе. По предварительной информации, автобус следовал из Чувашии в Москву. Произошло столкновение с большегрузом, после этого автобус наехал на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что «в результате аварии водитель автобуса — мужчина 1976 года рождения — погиб, двое пассажиров автобуса 1988 и 1990 годов рождения доставлены в медицинское учреждение».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом.