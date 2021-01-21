В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Короткая ссылка
При столкновении микроавтобуса Ford Transit и автомобиля Kia Cerato в Оренбургской области погибли три человека. Об этом заявили в региональном управлении МВД России.
В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека. Среди погибших — водитель и два пассажира легкового автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на месте ЧП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.

Как пишет Life.ru, авария произошла на 26-м км дороги «Обход г. Оренбурга».

Ранее в Подмосковье три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить