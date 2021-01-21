В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

При столкновении микроавтобуса Ford Transit и автомобиля Kia Cerato в Оренбургской области погибли три человека. Об этом заявили в региональном управлении МВД России.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека. Среди погибших — водитель и два пассажира легкового автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на месте ЧП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.

Как пишет Life.ru, авария произошла на 26-м км дороги «Обход г. Оренбурга».

Ранее в Подмосковье три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком.