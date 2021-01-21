В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
- © РИА Новости / Александр Кряжев
«Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека. Среди погибших — водитель и два пассажира легкового автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что на месте ЧП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
Как пишет Life.ru, авария произошла на 26-м км дороги «Обход г. Оренбурга».
Ранее в Подмосковье три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком.