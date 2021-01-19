Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

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В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что жертвами аварии на 72-м км Горьковского шоссе (около Павловского Посада) стали пассажиры столкнувшегося с грузовиком микроавтобуса: трое погибли, пятеро получили ранения.
Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье
  • © РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», микроавтобус утром 19 января столкнулся на трассе с грузовиком.

Получившие травмы доставлены в травмоцентр 1-го уровня Ногинской больницы, сообщили в Минздраве Московской области.

«По результатам осмотра трое пострадавших отпущены домой, на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — добавили в ведомстве.

В распоряжении Life.ru оказалось видео с места происшествия.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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