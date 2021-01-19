Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье
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Как передаёт телеканал «360», микроавтобус утром 19 января столкнулся на трассе с грузовиком.
Получившие травмы доставлены в травмоцентр 1-го уровня Ногинской больницы, сообщили в Минздраве Московской области.
«По результатам осмотра трое пострадавших отпущены домой, на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — добавили в ведомстве.
В распоряжении Life.ru оказалось видео с места происшествия.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.