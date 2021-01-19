Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что жертвами аварии на 72-м км Горьковского шоссе (около Павловского Посада) стали пассажиры столкнувшегося с грузовиком микроавтобуса: трое погибли, пятеро получили ранения.

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