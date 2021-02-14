При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадали семь человек
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«Пострадали семь человек: шесть при падении с высоты до прибытия подразделений, один — при отравлении продуктами горения. Погибших нет», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Пожар произошёл ночью в городском округе Ленинский, горел частный четырёхэтажный дом на площади в 150 кв. м, уточняет агентство.
Как сообщалось ранее, в Москве наградят инспекторов патрульно-постовой службы за спасение женщины при пожаре.
Инцидент произошёл на севере Москвы, сотрудник ведомства помог женщине выбраться из квартиры и спрыгнул вместе с ней с балкона в сугроб.