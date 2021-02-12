В Москве наградят сотрудников ППС за спасение женщины при пожаре

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В Москве наградят инспекторов патрульно-постовой службы за спасение женщины при пожаре.
В Москве наградят сотрудников ППС за спасение женщины при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Инцидент произошёл на севере Москвы. Сотрудники ППС проезжали мимо дома, когда дежурный сообщил им о случившемся.

«Мой напарник Кравченко Максим Евгеньевич поднялся первым, услышал крики о помощи с балкона, начал перелезать с основного балкона, который общий по дому, на балкон уже этой квартиры. Я его подстраховал, когда он перелез, перетащил к себе женщину, которая там находилась», — заявил Владимир Скобцов, сержант полиции МВД района Аэропорт.

Он отметил, что напарник прижал к себе женщину и повис на внешней стороне балкона, но держаться за раскалённые перила долго не мог, поэтому принял решение прыгать в сугробы. И полицейский, и пострадавшая госпитализированы.

Кравченко получит госнаграду, а Скобцов, который эвакуировал остальных жильцов дома, — ведомственную благодарность.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.

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