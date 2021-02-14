В России выявили 14 185 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 14 185 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 4 071 883. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России выявили 14 185 случаев коронавируса за сутки
  • © Reuters

За сутки в России умерли 430 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 80 126.

Выздоровели за последние 24 часа 15 194 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 3 593 101 пациент.

Накануне в России зарегистрировали 14 861 новый случай заболевания коронавирусом и 502 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 18 765 пациентов.

В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря соблюдению ограничений и вакцинации в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа больных коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить