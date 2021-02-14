В России выявили 14 185 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 14 185 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 4 071 883. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 430 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 80 126.

Выздоровели за последние 24 часа 15 194 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 3 593 101 пациент.

Накануне в России зарегистрировали 14 861 новый случай заболевания коронавирусом и 502 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 18 765 пациентов.

В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря соблюдению ограничений и вакцинации в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа больных коронавирусом.