На шахте в Кузбассе обрушилась горная порода

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На шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе обрушилась горная порода, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Люди выводятся на поверхность», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Информация об обрушении горной породы поступила в 03:10 по местному времени.

Уточняется, что инцидент произошёл на шахте «Юбилейная».

Согласно данным источника в экстренных службах, в результате инцидента погиб один человек.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января.

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