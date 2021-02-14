На шахте в Кузбассе обрушилась горная порода
«На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Люди выводятся на поверхность», — цитирует ТАСС пресс-службу.
Информация об обрушении горной породы поступила в 03:10 по местному времени.
Уточняется, что инцидент произошёл на шахте «Юбилейная».
Согласно данным источника в экстренных службах, в результате инцидента погиб один человек.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели работника в шахте на Чукотке в начале января.