Мясников назвал пандемию COVID-19 тренировкой перед чем-то «страшнее»

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирус «пришёл как тренировочный процесс», а за ним последует «что-то страшнее».

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Коронавирус пришёл как тренировочный процесс, но придёт что-то страшнее. 100% придёт. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнёт переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — сказал Мясников.

По его словам, новая пандемия не должна прийти до того, как будет создана «универсальная вакцина от гриппа».

«Иначе плохо будет. Когда придёт — не знаю. Может, через год, может, через пять или десять лет. Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа», — добавил он.

В конце ноября 2020 года Мясников заявил, что существует вероятность появления в будущем эпидемии гриппа с высоким уровнем смертности, и призвал начать разработку универсальной вакцины.