Прокуратура контролирует ситуацию с задержанием рейсов в Москве
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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с метеорологической обстановкой в Московском регионе контролирует соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла», — цитирует ТАСС Короткову.
Прокуратура отслеживает также предоставление пассажирам соответствующих услуг при ожидании рейсов.
Отмечается, что в случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропортах Москвы задержано более 90 рейсов, отменено 23.
Ранее столичный главк МЧС России предупредил о продолжении метели и усилении ветра до 18 м/с в столице.