Прокуратура контролирует ситуацию с задержанием рейсов в Москве

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных и отменённых в Москве авиарейсов. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с метеорологической обстановкой в Московском регионе контролирует соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла», — цитирует ТАСС Короткову.

Прокуратура отслеживает также предоставление пассажирам соответствующих услуг при ожидании рейсов.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропортах Москвы задержано более 90 рейсов, отменено 23.

Ранее столичный главк МЧС России предупредил о продолжении метели и усилении ветра до 18 м/с в столице.