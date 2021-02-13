В спортзале Дома культуры на севере Москвы обрушилась крыша

В московском районе Ховрино обрушилась крыша в спортзале Дома культуры. Об этом сообщили в префектуре САО Москвы.

РИА Новости

«В Доме культуры Ховрино из-за снегопада обрушилась крыша спортзала», — приводит РИА Новости сообщение. Уточняется, что пострадавших при ЧП нет. Ранее сообщалось, что на месте обрушения крыши ангара в Калужской области нашли тело погибшего.