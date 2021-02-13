Дептранс рассказал о ходе уборки снега с дорог Москвы
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«Сейчас улицы убирают 13,5 тыс. машин ЖКХ... Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трёх дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», — говорится в сообщении.
Также рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле в часы пик.
Ранее в Дептрансе сообщили, что общественный транспорт в Москве работает в штатном режиме на фоне продолжающегося снегопада.