Дептранс рассказал о ходе уборки снега с дорог Москвы

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В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что для уборки дорог от снега в столице потребуется около трёх дней.
Дептранс рассказал о ходе уборки снега с дорог Москвы
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Сейчас улицы убирают 13,5 тыс. машин ЖКХ... Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трёх дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле в часы пик.

Ранее в Дептрансе сообщили, что общественный транспорт в Москве работает в штатном режиме на фоне продолжающегося снегопада.

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