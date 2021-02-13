В МЧС рассказали о работах на месте обрушения ангара в Калужской области
- РИА Новости
«Ведутся работы по поиску второго пострадавшего. На месте работают 144 человека и 27 единиц техники, в том числе кинологи с тремя собаками и психологи МЧС России», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что для помощи в разборе завалов выехала группа Тульского спасательного центра МЧС России из 50 человек и шести единиц техники.
Ранее стало известно об одном погибшем в результате ЧП.
По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за скопления большого количества снега.