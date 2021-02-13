В МЧС рассказали о работах на месте обрушения ангара в Калужской области

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Спасатели продолжают поиски второго пострадавшего при обрушении крыши ангара в городе Людиново в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС рассказали о работах на месте обрушения ангара в Калужской области
  • РИА Новости

«Ведутся работы по поиску второго пострадавшего. На месте работают 144 человека и 27 единиц техники, в том числе кинологи с тремя собаками и психологи МЧС России», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что для помощи в разборе завалов выехала группа Тульского спасательного центра МЧС России из 50 человек и шести единиц техники.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате ЧП.

По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за скопления большого количества снега.

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