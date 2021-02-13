В полиции Москвы рассказали о ситуации с телефонным мошенничеством
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В полиции рассказали, что мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, продолжают звонить гражданам и убеждать их в том, что «с принадлежащих им вкладов некто пытается снять денежные средства».
«Благодаря тому, что в СМИ идёт активная профилактика мошенничества, граждане стали более бдительными и распознают злоумышленников», — отметили в ведомстве.
Ранее ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с информированием о заведении уголовного дела.
Психолог Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor дал рекомендации по защите от банковских мошенников