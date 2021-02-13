В полиции Москвы рассказали о ситуации с телефонным мошенничеством

Жители Москвы стали более бдительными и чаще распознают злоумышленников, которые звонят им под видом сотрудников банков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В полиции рассказали, что мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, продолжают звонить гражданам и убеждать их в том, что «с принадлежащих им вкладов некто пытается снять денежные средства».

«Благодаря тому, что в СМИ идёт активная профилактика мошенничества, граждане стали более бдительными и распознают злоумышленников», — отметили в ведомстве.

Ранее ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с информированием о заведении уголовного дела.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor дал рекомендации по защите от банковских мошенников