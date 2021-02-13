Госиспытания САО «Магнолия» завершат в 2022 году
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».
«Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия» на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году», — сообщили в УВЗ.
Отмечается, что опытные образцы «Магнолии» в настоящее время проходят предварительные испытания.
Ранее сообщалось, что завершены испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18»