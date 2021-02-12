Авиация Северного флота провела учения по дозаправке топлива в воздухе

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели учения по дозаправке топливом в воздухе.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу флота.

Элемент лётной подготовки отработали более 20 экипажей. Они пополнили запасы топлива от самолёта-заправщика Ил-78 на высоте 5000 метров и на скорости около 500 км/ч.

В тренировочных полётах участвовали как опытные, так и молодые пилоты.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.