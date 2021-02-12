Авиация Северного флота провела учения по дозаправке топлива в воздухе
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу флота.
Элемент лётной подготовки отработали более 20 экипажей. Они пополнили запасы топлива от самолёта-заправщика Ил-78 на высоте 5000 метров и на скорости около 500 км/ч.
В тренировочных полётах участвовали как опытные, так и молодые пилоты.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.