Авиация Северного флота провела учения по дозаправке топлива в воздухе

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Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели учения по дозаправке топливом в воздухе.
Авиация Северного флота провела учения по дозаправке топлива в воздухе
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу флота.

Элемент лётной подготовки отработали более 20 экипажей. Они пополнили запасы топлива от самолёта-заправщика Ил-78 на высоте 5000 метров и на скорости около 500 км/ч.

В тренировочных полётах участвовали как опытные, так и молодые пилоты.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.

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