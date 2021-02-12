В Москве арестовали двух участников «Свидетелей Иеговы»

Савёловский суд Москвы арестовал двух участников запрещённого в России религиозного движения «Свидетели Иеговы»*, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 апреля 2021 года.

Фигурантам вменяется организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).

10 февраля в столичном главке СК рассказали о следственных мероприятиях, связанных с деятельностью «Свидетелей Иеговы».

По версии следствия, работа подразделения велась с сентября 2017 года на севере Москвы.

Сообщалось, что задержаны некоторые организаторы и участники движения, обыски шли по 16 адресам.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017)