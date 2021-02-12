Боевые вертолёты ЧФ провели плановые практические полёты над морем
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В частности, были отработаны задачи по посадкам и взлётам с вертолётной площадки фрегата «Адмирал Макаров».
В занятиях принимали участие как опытные, так и молодые пилоты.
Экипажи совершили около 20 взлётов и посадок на палубу.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.