Боевые вертолёты ЧФ провели плановые практические полёты над морем

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Вертолёты Ка-27ПС и Ка-27ПЛ из состава морской авиации и противовоздушных сил Черноморского флота провели плановые практические полёты над Чёрным морем.
Боевые вертолёты ЧФ провели плановые практические полёты над морем
  • © Григорий Сысоев / РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В частности, были отработаны задачи по посадкам и взлётам с вертолётной площадки фрегата «Адмирал Макаров».

В занятиях принимали участие как опытные, так и молодые пилоты.

Экипажи совершили около 20 взлётов и посадок на палубу.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.

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