В Севастополе вынесли приговор матери по делу о нанесении побоев несовершеннолетней дочери

Суд Гагаринского района Севастополя вынес приговор матери по делу о нанесении побоев несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В октябре 2020 года женщина нанесла побои дочери 2005 года рождения. В июне 2019-го мать уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия.

Подсудимая вину не признала.

Суд приговорил женщину к пяти месяцам исправительных работ. Наказание назначено условно, испытательный срок — один год. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении матери, истязавшей ребёнка.