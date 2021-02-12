Адвокат дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России

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Адвокат Геннадий Нефедовский дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.
Адвокат дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он заявил, что работник прежде всего должен заключить трудовой договор с работодателем, причём в письменной форме и в двух экземплярах. При подписании следует обратить внимание на должность, график, зарплату и возможные сверхурочные часы.

«В большинстве случаев перечисленные параметры могут образовать предмет спора с работодателем», — сказал эксперт.

По его словам, нужно помнить и о том, что работодатель обязан заключить трудовой договор в течение трёх дней со дня допущения сотрудника к работе.

Кроме того, отметил Нефедовский, работнику желательно проконтролировать, чтобы работодатель внёс запись о стаже в трудовую книжку по регламенту законодательства.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

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