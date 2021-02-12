Рязанский губернатор сделал вторую прививку от COVID-19

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий сделали вторую прививку от COVID-19.

«Николай Любимов сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Первый этап вакцинации губернатор прошёл 22 января, как уточнил глава региона, без каких бы то ни было негативных последствий. Второй компонент вакцины ввели и министру здравоохранения Рязанской области Андрею Прилуцкому», — приводит РИА Новости сообщение областного правительства.

Процедуру провели 12 февраля в рамках посещения губернатором пунктов вакцинации граждан.

22 января сообщалось, что Николай Любимов сделал прививку от коронавируса.