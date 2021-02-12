Глава РФПИ заявил о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что ряд стран и компаний-конкурентов планируют провокации против вакцины «Спутник V».
Глава РФПИ заявил о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Очень много других компаний, конкурентов, политических сил пытаются во многих странах мешать нашим одобрениям», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, никакие препятствия не помешают продвигать вакцину.

«Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины «Спутник V», но мы движемся вперёд, и, безусловно, «Спутник V» — это одна из наиболее признанных вакцин в мире», — добавил он.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

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