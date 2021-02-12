Пробки в Москве днём достигли 9 баллов

Пробки в Москве в пятницу, 12 февраля, достигли 9 баллов из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие трудности с движением в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлёвская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие.

Серьёзные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце. Кроме того, движение местами затруднено на Садовом кольце. Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК. Также движение местами затруднено на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях.

Ранее психолог рассказал о способах борьбы со стрессом в пробках.