Пробки в Москве днём достигли 9 баллов
- РИА Новости
Наибольшие трудности с движением в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлёвская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие.
Серьёзные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце. Кроме того, движение местами затруднено на Садовом кольце. Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК. Также движение местами затруднено на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях.
Ранее психолог рассказал о способах борьбы со стрессом в пробках.