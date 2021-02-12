Доля безналичных платежей в России составила около 70%

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля безналичных платежей в стране в 2020 году составила около 70%, в 2021-м она продолжит расти.
Доля безналичных платежей в России составила около 70%
  • РИА Новости

«По итогам 2020 года мы вышли на уровень около 70% безналичных платежей. Это больше, чем мы ожидали в начале года. Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы говорили, тоже сделали безналичные платежи более привлекательными», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что доля безналичных платежей будет продолжать расти.

«Но это скорее уже единицы процентных пунктов, потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее», — добавила она.

Ранее в Госдуме прокомментировали работу по созданию цифрового рубля.

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