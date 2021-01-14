В Госдуме прокомментировали работу по созданию цифрового рубля

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал работу по созданию цифрового рубля.
В Госдуме прокомментировали работу по созданию цифрового рубля
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«Если цифровой рубль будет полностью привязан к Центробанку, который будет эмитировать эту валюту, предоставит свои инфраструктурные элементы для выпуска и обращения, то риск здесь, на мой взгляд, минимальный», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Аксаков, за цифровым рублём серьёзное будущее. По его словам, пока рано говорить, что он полностью заменит безналичные или наличные рубли, но то, что он содержит эти преимущества, говорит в пользу его серьёзной востребованности.

«Понятно, что задачу отменить бумажные деньги никто не ставит, но я допускаю, что цифровой рубль станет в обозримой перспективе основной валютой, которую люди и бизнес будут использовать», — сказал депутат.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы создания цифрового рубля.

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