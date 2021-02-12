В ХМАО завели дело против матери, детей которой госпитализировали с тяжёлыми травмами

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В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении матери, детей которой госпитализировали с тяжёлыми травмами.
В ХМАО завели дело против матери, детей которой госпитализировали с тяжёлыми травмами
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

В Сургуте задержан мужчина, избивший полуторамесячного сына и ещё двух детей. По данным следователей, соучастницей регулярных издевательств над несовершеннолетними является мать.

«Кроме того, несмотря на инвалидность одного из детей (2017 года рождения), подозреваемая не исполняла рекомендации по его лечению, не посещала с ним медицинское учреждение и на длительные периоды оставляла его и других, более младших детей без присмотра», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В истощённом состоянии госпитализированы трое детей, двое из них также имеют тяжёлые травмы.

Расследование продолжается.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери.

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