В Ростовской области обезвредили 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала года

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В Ростовской области обезвредили 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2021 года.
В Ростовской области обезвредили 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала года
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Большинство боеприпасов обнаружили на территории Каменского, Тарасовского и Неклиновского районов, где летом 1942 года шли ожесточённые бои.

Например, в песчаном карьере рядом со станицей Ольгинской 11 января нашли боеприпас весом 50 кг.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Балаклавском районе Севастополя обезвредили артиллерийский снаряд времён войны.

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