В Ростовской области обезвредили 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала года

В Ростовской области обезвредили 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2021 года.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Большинство боеприпасов обнаружили на территории Каменского, Тарасовского и Неклиновского районов, где летом 1942 года шли ожесточённые бои.

Например, в песчаном карьере рядом со станицей Ольгинской 11 января нашли боеприпас весом 50 кг.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Балаклавском районе Севастополя обезвредили артиллерийский снаряд времён войны.