В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в котельной на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«В 17:05 (13:05 мск) — ликвидация открытого горения», — сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара на складе ГСМ в Красноярске.
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