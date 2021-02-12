В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ

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В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в котельной на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске.
В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В 17:05 (13:05 мск) — ликвидация открытого горения», — сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара на складе ГСМ в Красноярске.

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