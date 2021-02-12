«Яндекс» сообщил об утечке данных почти 5 тысяч почтовых ящиков

Компания «Яндекс» сообщила о факте внутренней утечки данных по вине сотрудника, из-за которой скомпрометировано 4887 почтовых ящиков пользователей.

«Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трёх системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован.

«Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учётной записи», — отметили в компании.

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