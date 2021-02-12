«Яндекс» сообщил об утечке данных почти 5 тысяч почтовых ящиков

Короткая ссылка
Компания «Яндекс» сообщила о факте внутренней утечки данных по вине сотрудника, из-за которой скомпрометировано 4887 почтовых ящиков пользователей.
«Яндекс» сообщил об утечке данных почти 5 тысяч почтовых ящиков
  • РИА Новости

«Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трёх системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован.

«Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учётной записи», — отметили в компании.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что нужно сделать для защиты личных данных в мобильном телефоне.

Также российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить