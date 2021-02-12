Эксперт рассказал, как защитить личные данные на смартфоне от утечек

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что нужно сделать для защиты личных данных в мобильном телефоне.

Владимир Ульянов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что посредством приложений, которые запрашивают доступ к личной информации пользователя смартфона, его личные данные могут утекать в сеть и попадать в руки мошенников. Это большая проблема, отмечает аналитик.

«Сейчас технические средства хорошо развиты и можно подменять номер звонящего. Когда у человека определяется, что звонит его знакомый, или он получает сообщение от знакомого, то резко повышается уровень доверия к этой коммуникации. В такой ситуации человек легче попадётся на удочку мошенника. Поэтому попадание базовой информации, вроде номера телефона из адресной книги, может иметь неприятные последствия», — предупредил Владимир Ульянов.

Чтобы защитить информацию на смартфоне от утечек, нужно предоставлять доступ к телефонной книге на своём гаджете только проверенным и официальным приложениям, посоветовал эксперт.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.