СК возбудил дело по факту задолженностей по зарплате работникам предприятия в Оренбургской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту задолженностей по зарплате работникам предприятия ООО МФ «Южуралгазстрой» в городе Бугуруслан в Оренбургской области. .

Об этом RIA56 сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Работникам бугурусланского предприятия не выплачивали заработанные деньги более двух месяцев.

«В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность предприятия. А также проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщили в СК.

Следователи установили, что с сентября по ноябрь 2020 года предприятие имело возможность, но не выплачивало зарплату, в результате чего образовалась задолженность более 300 тыс. рублей.