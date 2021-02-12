СК возбудил дело по факту задолженностей по зарплате работникам предприятия в Оренбургской области
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Об этом RIA56 сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Работникам бугурусланского предприятия не выплачивали заработанные деньги более двух месяцев.
«В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность предприятия. А также проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщили в СК.
Следователи установили, что с сентября по ноябрь 2020 года предприятие имело возможность, но не выплачивало зарплату, в результате чего образовалась задолженность более 300 тыс. рублей.