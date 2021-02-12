СК проводит проверку по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе

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Следователи организовали проверку по факту взрыва в супермаркете «Магнит» во Владикавказе. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК проводит проверку по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе
  • © ГУ МЧС по Северной Осетии

Ранее стало известно, что на месте взрыва супермаркета работают более 100 человек, ведётся разбор завалов.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Северная Осетия — Алания организована доследственная проверка», — отмечается в тексте.

Как пишет Life.ru, в ходе разбора завалов найден выживший. Это охранник торгового комплекса. По предварительным данным, мужчина смог выбраться сам. Его жизни ничего не угрожает.

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