Более 100 человек работают на месте взрыва супермаркета во Владикавказе

Короткая ссылка
Более 100 человек работают на месте взрыва супермаркета «Магнит» во Владикавказе, ведётся разбор завалов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Более 100 человек работают на месте взрыва супермаркета во Владикавказе
  • © ГУ МЧС по Северной Осетии

«Сегодня в 07:24 мск поступило сообщение о разрушении в здании магазина «Магнит», расположенного по улице Гагкаева во Владикавказе. На место были направлены все необходимые силы и средства — всего работают 120 человек», — говорится в сообщении.

Здание полностью разрушено.

Как пишет Life.ru, взрыв, уничтоживший почти полностью трёхэтажное здание во Владикавказе, мог произойти из-за утечки газа. Такую предварительную причину инцидента назвал источник в экстренных службах региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить