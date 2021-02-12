Более 100 человек работают на месте взрыва супермаркета во Владикавказе

Более 100 человек работают на месте взрыва супермаркета «Магнит» во Владикавказе, ведётся разбор завалов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

«Сегодня в 07:24 мск поступило сообщение о разрушении в здании магазина «Магнит», расположенного по улице Гагкаева во Владикавказе. На место были направлены все необходимые силы и средства — всего работают 120 человек», — говорится в сообщении.

Здание полностью разрушено.

Как пишет Life.ru, взрыв, уничтоживший почти полностью трёхэтажное здание во Владикавказе, мог произойти из-за утечки газа. Такую предварительную причину инцидента назвал источник в экстренных службах региона.