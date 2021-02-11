Монумент героическим защитникам Ленинграда в январе посетили свыше 100 тысяч человек

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Монумент героическим защитникам Ленинграда в январе 2021 года посетили более 100 тыс. человек.
Монумент героическим защитникам Ленинграда в январе посетили свыше 100 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

На территории мемориального комплекса регулярно проводят военно-патриотические и памятные мероприятия, церемонии приведения к присяге.

Кроме того, в январе там отмечали даты прорыва и полного снятия блокады Ленинграда.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области в День защитника Отечества пройдут массовые мероприятия.

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