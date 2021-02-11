Эксперт прокомментировал ситуацию с поставками бананов

Короткая ссылка
Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал ситуацию с поставками бананов.
Эксперт прокомментировал ситуацию с поставками бананов
  • Pixabay

«Бананы никуда не исчезнут. Да, безусловно, были уже сигналы, что есть определённые трудности в Эквадоре с урожаем этого года, это периодически случается в последние годы», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в настоящее время цены находятся на уровне, близком к себестоимости плюс расходы на транспортировку, и, вероятно, пришло время немного скорректировать уровень цен, чем воспользуются поставщики и ретейлеры.

Вместе с тем, отметил эксперт, фрукты и овощи очень эластичны по спросу и, как только цена на них становится некомфортной для потребителя, тот переключается на другие культуры.

Ранее глава Ассоциации импортёров плодоовощной продукции Ольга Еремеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с поставками бананов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить