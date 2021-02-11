Эксперт прокомментировал ситуацию с поставками бананов

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал ситуацию с поставками бананов.

«Бананы никуда не исчезнут. Да, безусловно, были уже сигналы, что есть определённые трудности в Эквадоре с урожаем этого года, это периодически случается в последние годы», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в настоящее время цены находятся на уровне, близком к себестоимости плюс расходы на транспортировку, и, вероятно, пришло время немного скорректировать уровень цен, чем воспользуются поставщики и ретейлеры.

Вместе с тем, отметил эксперт, фрукты и овощи очень эластичны по спросу и, как только цена на них становится некомфортной для потребителя, тот переключается на другие культуры.

Ранее глава Ассоциации импортёров плодоовощной продукции Ольга Еремеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с поставками бананов.