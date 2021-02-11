Роскомнадзор рассказал, на какие соцсети составят протоколы
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В отношении каждой интернет-платформы будет составлен один протокол об административном правонарушении, который в течение пяти дней будет передан в мировой суд», — заявили в Роскомнадзоре.
Отмечается, что вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube и Telegram.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 11 февраля будут составлять протоколы на социальные сети из-за нарушений.