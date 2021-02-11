Роскомнадзор рассказал, на какие соцсети составят протоколы

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Роскомнадзор составит протоколы в отношении восьми социальных сетей и интернет-платформ в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.
Роскомнадзор рассказал, на какие соцсети составят протоколы
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В отношении каждой интернет-платформы будет составлен один протокол об административном правонарушении, который в течение пяти дней будет передан в мировой суд», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube и Telegram.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 11 февраля будут составлять протоколы на социальные сети из-за нарушений.

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