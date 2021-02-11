Производство подводного беспилотника «Сарма» начнётся в 2024 году

Запуск серийного производства подводного беспилотника «Сарма» с автономностью хода до трёх месяцев планируется в 2024 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров в ходе выездного межотраслевого мероприятия «Использование научно-технического потенциала предприятий ОПК в интересах нефтегазовой отрасли».

«Строится прототип совместно с КБ «Лазурит». Срок сдачи прототипа — этот год, в следующем году мы уже планируем перейти после испытаний к созданию головного образца. В 2023 году — силовые установки и аппаратура, которая будет завершать строительство. Серийное производство — 2024 год», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что беспилотник могут использовать предприятия нефтегазового комплекса для исследования шельфа, подводной инфраструктуры, комплексов, трубопроводов.

Ранее сообщалось, что завершены испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного полностью в автоматическом режиме находить, а затем сбивать или таранить дроны противника.