В России могут ввести кешбэк на путёвки в детские лагеря

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Министерство просвещения России совместно с Ростуризмом прорабатывает вопрос о введении кешбэка на покупки путёвок в детские оздоровительные лагеря.
В России могут ввести кешбэк на путёвки в детские лагеря
  • РИА Новости

Об этом заявила замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Янина Голубева.

«С Ростуризмом мы прорабатываем вопрос так называемого кешбэка на покупки путёвок в оздоровительные лагеря, в организации отдыха и оздоровления», — цитирует её ТАСС.

В конце февраля Ростуризм представил предложения по третьему этапу программы туристического кешбэка со сроком до 20 июня 2021 года, включая 23 февраля и 8 марта.

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