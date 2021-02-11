В России могут ввести кешбэк на путёвки в детские лагеря

Министерство просвещения России совместно с Ростуризмом прорабатывает вопрос о введении кешбэка на покупки путёвок в детские оздоровительные лагеря.

Об этом заявила замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Янина Голубева.

«С Ростуризмом мы прорабатываем вопрос так называемого кешбэка на покупки путёвок в оздоровительные лагеря, в организации отдыха и оздоровления», — цитирует её ТАСС.

В конце февраля Ростуризм представил предложения по третьему этапу программы туристического кешбэка со сроком до 20 июня 2021 года, включая 23 февраля и 8 марта.