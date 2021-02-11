В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш рассказала о ходе вакцинации от COVID-19 в регионе.

«В Московскую область поступило 276 тыс. доз, привито у нас более 160 тыс. человек», — цитирует РИА Новости Труш.

Согласно данным на 11 февраля, за сутки в России выявлено 15 038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 4 027 748.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.