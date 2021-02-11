В России за сутки выявили 15 038 случаев коронавируса

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За сутки в России выявлено 15 038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 4 027 748. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 15 038 случаев коронавируса
  • Reuters

Накануне в России зафиксировали 14 494 случая заболевания.

За сутки умерли 553 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 536 пациентов. Общее число летальных исходов составило 78 687.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 538 422 пациента. За сутки выздоровел 21 961 человек, накануне — 22 575.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер.

Она подчеркнула, что маски носить нужно, это требование пока не отменяется.

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