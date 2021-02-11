В России за сутки выявили 15 038 случаев коронавируса
- Reuters
Накануне в России зафиксировали 14 494 случая заболевания.
За сутки умерли 553 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 536 пациентов. Общее число летальных исходов составило 78 687.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 538 422 пациента. За сутки выздоровел 21 961 человек, накануне — 22 575.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер.
Она подчеркнула, что маски носить нужно, это требование пока не отменяется.