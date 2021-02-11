Инфекционист рекомендовал отменить масочный режим не раньше мая

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что отменять обязательный масочный режим в России необходимо не раньше мая. Об этом информирует РИА Новости.
Инфекционист рекомендовал отменить масочный режим не раньше мая
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Он считает, что пока отменять масочный режим рано, так как есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусу, которые не переболели. 

Тимаков отметил, что обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере, «когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры».

Он уточнил, что «где-то это будет начало мая, в средней полосе это будет начало лета — июнь».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рекомендовала соблюдать в стране все меры для профилактики коронавируса, в том числе масочный режим.

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