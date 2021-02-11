Эксперт оценила динамику цен на бананы в России

Генеральный директор агентства Fruitnews и Союза производителей ягод Ирина Козий оценила динамику цен на бананы в России.

«К концу 2020 года — началу 2021-го в России выросли цены на большинство видов овощей и фруктов. Тут наложились друг на друга несколько факторов», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, вслед за ростом стоимости в рублях доллара и евро выросли рублёвые цены на импортные товары и товары, в себестоимости которых велика импортная составляющая.

Ещё одним фактором эксперт назвала сезонное подорожание.

«Банановые растения плодоносят круглогодично, поэтому бананы дешевле летом — в сезон низкого спроса, но дороже зимой. Пик стоимости этих фруктов обычно приходится как раз на январь — февраль», — сказала она.

Как считает Козий, третий момент — ограничения из-за пандемии, затронувшие практически всех производителей в мире.

«В Эквадоре сейчас тоже присутствует COVID-19, предприятия — производители бананов вынуждены нести дополнительные расходы на противоэпидемиологические меры», — уточнила эксперт.

Ранее глава Ассоциации импортёров плодоовощной продукции Ольга Еремеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с поставками бананов.