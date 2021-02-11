МВД и СК напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

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МВД и Следственный комитет напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях.
МВД и СК напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«МВД России напоминает, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная ответственность», — говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

В Следственном комитете России также напомнили об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам, предусматривающей лишение свободы.

«Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечёт серьёзные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса России, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что прошедшие несогласованные акции в стране являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации.

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