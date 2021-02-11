В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса в России
- Reuters
«Массовая вакцинация идёт, но мы всё-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Её невозможно развернуть полноформатно в одночасье», — сказал Песков.
Он отметил, что объёмы производства увеличиваются.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства назвал число доз вакцин от COVID-19, доставленных в регионы. По его словам, по всей стране идёт массовая вакцинация, все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути.