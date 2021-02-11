В Подмосковье рассказали о подготовке к рекордным снегопадам

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В Московской области с 11 по 14 февраля выпадет рекордное количество снега за последние несколько лет, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В Подмосковье рассказали о подготовке к рекордным снегопадам
  • © РИА Новости / Илья Тимин

«По прогнозу погоды, мы ожидаем рекордное количество снега за последние несколько лет. Должно выпасть примерно 40% месячной нормы, мы ждём до полуметра снега в период с 11 по 14 февраля. Перевели в режим усиленной готовности все службы. Подготовлено около 6,2 тыс. единиц техники. На уборку общественных территорий, дворов и дорог выйдут около 25 тыс. дворников и рабочих», — сообщил министр в интервью телеканалу «360».

В первую очередь будут убирать от снега дороги, затем приступят к уборке основных территорий.

Алексей Гержик обратился к автовладельцам с просьбой воздержаться в этот период от использования личного транспорта, воспользовавшись общественным.

Ранее стало известно, что прокуратура организовала проверку качества уборки снега с улиц и дорог Нижнего Новгорода после сильного снегопада.

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