Прокуратура проведёт проверку качества уборки снега с улиц Нижнего Новгорода
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-служба ведомства.
В рамках проверки представители надзорного органа дадут оценку лицам, ответственным за расчистку территории города от последствий снегопадов. В том числе это затронет городскую администрацию, которая отвечает за работу подрядных организаций.
В случае обнаружения нарушений будут приняты меры реагирования.
В январе телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье после сильного снегопада коммунальные службы очистили от снега около 10 тыс. км дорог.