Прокуратура проведёт проверку качества уборки снега с улиц Нижнего Новгорода

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В связи с погодными условиями прокуратура Нижегородской области организовала проверку качества уборки снега с улиц и дорог Нижнего Новгорода.
Прокуратура проведёт проверку качества уборки снега с улиц Нижнего Новгорода
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-служба ведомства.

В рамках проверки представители надзорного органа дадут оценку лицам, ответственным за расчистку территории города от последствий снегопадов. В том числе это затронет городскую администрацию, которая отвечает за работу подрядных организаций.

В случае обнаружения нарушений будут приняты меры реагирования.

В январе телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье после сильного снегопада коммунальные службы очистили от снега около 10 тыс. км дорог.

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