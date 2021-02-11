В АИПП оценили ситуацию с поставками бананов

Глава Ассоциации импортёров плодоовощной продукции (АИПП) Ольга Еремеева прокомментировала ситуацию с поставками бананов.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что поставки бананов из Эквадора в Россию задерживаются в среднем на полторы недели из-за проблем с логистикой.

«Зимой есть такое понятие, как ставить на прогрев трюмы. То есть открывается крышка, и люди начинают накидывать коробки с бананами на палеты. Но при -20 ˚С банан «умрёт» через час. Поэтому час выгружают, затем закрывают крышки и прогревают трюм», — пояснила она.

По её словам, из-за этого увеличиваются сроки выгрузки балковых судов.

Как отметила Еремеева, в связи с такой ситуацией цены действительно несколько выросли на спотовой поставке, но вместе с тем большинство сетей работают на годовых контрактах, и у них цены неизменны независимо от сезона.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что у российских торговых сетей возникли сложности при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками привели к нехватке бананов и увеличению оптовых цен почти на 40%.