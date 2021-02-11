В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации на тему «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

«В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остаётся достаточно напряжённой», — цитирует ТАСС Камкина.

Согласно данным на 11 февраля, за сутки в России выявлено 15 038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 4 027 748.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.