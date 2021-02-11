Психолог рассказала, почему дети не слушаются родителей

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему дети зачастую не слушаются родителей, и дала совет, как изменить ситуацию.

В беседе с ФАН она пояснила, что дети любой ценой стремятся получать от родителей яркую эмоциональную реакцию.

«Идеально, если родители его эмоционально похвалят. Тогда ребёнок будет стараться угодить родителям, сделать то, что родителям нравится, чтобы его похвалили и он получил эмоциональную реакцию. Если эту похвалу и эмоциональное одобрение получить очень сложно, тогда ребёнок будет действовать от обратного: вести себя как можно хуже, чтобы родители погромче покричали или даже стукнули. Тогда ребёнок получает очень яркую эмоцию, хоть и отрицательную», — рассказала Наумова.

Психолог призывает родителей к осознанию этой проблемы.

«Родители обычно хвалят уставши, а ругают по-честному, искренне и от души. Взрослым нужно осознанно эту концепцию изменить. Мои клиенты, кто сумел перестроиться, хотя это сложно, не за один день удаётся, видят качественные изменения в поведении ребёнка, особенно в многодетной семье», — подчеркнула психолог.

Ранее кандидат психологических наук семейный психолог Наталья Манухина в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации по проведению новогодних праздников с детьми.