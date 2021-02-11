В Крыму суд арестовал мужчину по делу об убийстве ребёнка

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Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который обвиняется в убийстве своего семилетнего сына.
В Крыму суд арестовал мужчину по делу об убийстве ребёнка
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

9 февраля мужчина забрал мальчика из школы, привёл его домой, где и совершил преступление.

Известно, что незадолго до трагедии мужчина проходил лечение в одном из медицинских учреждений, где ему было диагностировано психическое расстройство.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение главу секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину по делу об убийстве ребёнка.

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