Собянин оценил значимость цифровых технологий в период пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.
Собянин пояснил, что теперь все исследования и сведения о здоровье жители города смогут получать дистанционно благодаря внедрению сервиса электронных медицинских карт.
Другой важной задачей мэр назвал модернизацию первичного звена здравоохранения. Он заявил, что в ближайшие годы в городе планируют обновить около 150 поликлиник.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.