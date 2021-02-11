Собянин оценил значимость цифровых технологий в период пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии и спасло тысячи жизней.
Собянин оценил значимость цифровых технологий в период пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин пояснил, что теперь все исследования и сведения о здоровье жители города смогут получать дистанционно благодаря внедрению сервиса электронных медицинских карт.

Другой важной задачей мэр назвал модернизацию первичного звена здравоохранения. Он заявил, что в ближайшие годы в городе планируют обновить около 150 поликлиник.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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